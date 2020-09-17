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Bergüzar Korel bu kez de Avrupa’ya "destek çağrısı"nda bulundu

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Bergüzar Korel bu kez de Avrupa’ya "destek çağrısı"nda bulundu
Oyuncu Bergüzar Korel, SMA hastası bebeklere yardım eli uzatmaya devam ediyor.
 
Bergüzar Korel bu kez de Avrupa’ya "destek çağrısı"nda bulundu\

Sosyal medya hesabının hikaye kısmından bağış havale örneğiyle çağrıda bulunan oyuncu Bergüzar Korel, “Zaman çok hızlı geçiyor. Kampanyaların hedefine ulaşması önemli” diyerek, bu kez Avrupa’da yaşayan vatandaşlara seslendi.

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