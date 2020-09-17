Sosyal medya hesabının hikaye kısmından bağış havale örneğiyle çağrıda bulunan oyuncu Bergüzar Korel, “Zaman çok hızlı geçiyor. Kampanyaların hedefine ulaşması önemli” diyerek, bu kez Avrupa’da yaşayan vatandaşlara seslendi.
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Bergüzar Korel bu kez de Avrupa’ya "destek çağrısı"nda bulundu
Oyuncu Bergüzar Korel, SMA hastası bebeklere yardım eli uzatmaya devam ediyor.
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