Bergüzar isyan ediyor...

Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından isyan etti. "Bir geccede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor" diyen oyuncu, Beşiktaş'a 10 milyon lira bağışlayan Rahmi Koç’a seslendi:



"Bu çocuklar için de yapabileceğiniz bir şeyler vardır değil mi?"



İşte Bergüzar Korel'in o isyanı:

