Beren'i kızdıran soru!

Güzel oyuncu Beren Saat, bikinili pozuna yabancı uyruklu bir hayranınında "Müslüman mısın" sorusu geldi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu, çifti ayrılık haberlerinden sonra iddialara birlikte tatile çıkarak yanıt verdi. Güzel oyuncu Beren Saat ise sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.

Rol aldığı dizilerle yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Beren Saat'in takipçileri arasında bir çok ülkeden hayranı var. Instagramdan paylaşım yapan güzel oyuncunun yorum kısmı da ağırlıklı olarak Arap hayranlarının attığı mesajlarla dolu.

Saat Paylaştığı bikinili bir fotoğrafa yabancı uyruklu bir takipçisinin "Is she Muslim? "O müslüman mı?" diye yaptığı yorumdaki soruya,"Evet, müslüman doğdum, seküler ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum" diye cevap verdi.