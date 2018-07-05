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Beren Saat'ten şoke eden cinsel taciz itirafı!

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Beren Saat'ten şoke eden cinsel taciz itirafı!
Oyuncu Beren Saat, Fransız gazetesi Le Figaro’ya verdiği röportajla gündemden düşmüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Saat, geçmişte cinsel tacize uğradığını açıkladı.

Şarkıcı Kenan Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Beren Saat, Fransa’nın en önemli gazetelerinden biri olan Le Figaro’da Reyhan Atay’a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Saat, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ve başrolde yer aldığı 'Fatmagül’ün Suçu Ne' dizisiyle ilgili “Tecavüz sahnesinden aklınızda ne kaldı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sahnenin öncesinde ve sonrasında bir psikoanalist tarafından takip edildik. ‘Sahneyi karnından bıçaklanıyormuşsun gibi düşün’ demişti. O korkunç sahnenin çekilmesi iki gün sürdü. Sinirlerimin bozulup ağladığım zamanlar oldu. Tek dileğim kolumu ve dizimi acıtan sahnenin çekiminin bitmesiydi."

34 yaşındaki Beren Saat, “Hollywood’da başlayan #MeToo hareketiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusunu ise "Tüm o kadınların dayanışmasına hayranım. Özgecan’ın ölümüyle benzer bir hareketi Türkiye’de de yaşadık. Bu barbarlığın ardından yazmaya ve gösterilere katılmaya karar verdim. Kendi deneyimlerimden bahsettim. Bir TV yöneticisinin cinsel tacizde bulunmuş olması veya setlerde benimle eğlenmek isteyen aktörlerin yaptığı manevralar... İtirafımdan sonra birçok kadının dili çözüldü” şeklinde cevapladı.

Beren Saat, söyleşinin devamında, "Çocukları olan arkadaşlarıma ‘Eğer ülkenin huzuruna katkı sağlamak istiyorsanız çocuklarınızı feminist yetiştirin. Feminizmden korkmayın’ diyorum" ifadelerini kullandı.

 

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