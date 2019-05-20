Uzun süredir magazin kulislerinden eşi Kenan Doğulu ile ayrılacağı iddia edilen Beren Saat, sosyal medya sayfasından yayınladığı bir fotoğrafla arkadaşının doğum gününü kutladı. Saat, yaptığı paylaşıma ise; İyi ki doğdun Rezzzzz! Yan yana tüm direnişlerimiz ve bunca yıldır değişmeyen dostluğun için teşekkür ederim. Bundan sonra kafamız rahat; sağlık olsun, neşemiz yerinde olsun, gerisini çözerizzzz İyi ki varsın” ifadelerini kullandı.
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BEREN SAAT'TEN KAFAMIZ RAHAT MESAJI
Oyuncu Beren Saat sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşarak yakın arkadaşının doğum gününü kutladı.
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