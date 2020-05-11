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Beren Saat'ten İlginç Anneler Günü Mesajı

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Beren Saat'ten İlginç Anneler Günü Mesajı
Son olarak Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinde rol alan Beren Saat bu kez 'Anneler Günü' paylaşımıyla gündeme geldi.

Annesi ve anneannesinin fotoğrafını Instagram'a yükleyen oyuncu altına şu satırları yazdı:

 

'HERKESE MOLEKÜLLERİMDEN GÖNDERİYORUM'

“Ben size gelemiyorum ama nihayet siz Cadde'de yürüyüş yapabileceksiniz. Bilincim sizinle olacak. Doğa Ana ne yaptığımızı düşünmemiz için odalarımıza yolladı bizi. Hatalarımızı anlayana kadar da çıkartmayacak belli ki. Hasret çekmeyi öğrendi bilmeyenlerimiz; kaynaklarımızı ve enerjimizi doğru kullanmayı, detaylara takılmamayı öğrendik.

Kelebek etkisinin hasta bir bünyede nasıl sonuçlar yarattığını, birbirimize karşı sorumluluklarımızın çok ciddi olduğunu anlamaya başladık. Bugüne ailesinden birini kaybetmemiş, şanslı bir gezegen sakini olduğum için ve doğru işleyen sağlık sistemimiz için Evren’e teşekkür ederek başlıyorum.

Bu yıl Anneler Günü’ne denk gelen Efe’nin Doğum Günü için Annesi Nil Güray’a onu sarmalayacak sevgi enerjisi gönderiyorum. Bugünü annesinden ayrı geçirmek durumunda kalan herkese moleküllerimden biraz biraz gönderiyorum. Siz de zaman ayırın bedeninizin yanında olamasa da bilincinizle annenizin frekansını yakalayın. Onlar titreşimlerimizi hep hisseder. Kollektif Anne Sevgisi Meditasyonu yapalım. Biz buradan çıkarız, biraz sabır. Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun, bu ayrı geçirilen son günümüz olsun”

SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Beren Saat'in bu satırları sosyal medyayı salladı. Oyuncunun ismi Twitter'da trend oldu. Saat kutlama için yazdıklarıyla mistik öğeler taşıyan dizisi Atiye’den alıntılar yapmış gibi durdu.

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