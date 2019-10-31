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BEREN SAAT'İN GERGİN ANLARI!

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BEREN SAAT'İN GERGİN ANLARI!
Esra Dermancıoğlu'nun oyununa gidenBeren Saat muhabirlerin Kenan Doğulu sorularını yanıtsız bıraktı. Saat'in gergin anları objektiflere yansıdı.

80 dakikalık bir serüvenle seyirci karşısına çıkan, Halil Babür ve Esra Dermancıoğlu'nun rol aldığı 'Klan' oyunu, önceki gün izleyicisiyle buluştu. Bülent Emrah Parlak, Nükhet Duru, Cansel Elçin, Belçim Bilgin ve Beren Saat gibi önemli isimler oyunu izleyenler arasındaydı.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Esra Dermancıoğlu'nun yakın arkadaşı Beren Saat, muhabirlerin kendisini görüntülemesi üzerine, "Esra'nın yanına gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Kenan Doğulu ile bir dargın bir barışık olduğu yönünde haberler çıkan oyuncu, muhabirlerin, "Ayrılık haberleri çıktı. Boşanacağınız söylendi. Eve dönecek misiniz? Kenan Bey'in konserine ne zaman gideceksiniz?" ve "Aşk-ı Memnu benzeri bir dizide tekrar Kıvanç Tatlıtuğ ile oynar mısınız?" şeklindeki sorularına yanıt vermedi.

Muhabirlerden kaçmak isteyen Saat, bir ara ters yürüyen merdivenden kaçmaya çalıştı. Muhabirlerin uyarısıyla doğru merdivenlere yönelen oyuncu, görüntü vermemek için tuvalete saklandı.

Tuvalete kaçarken son günlerde yaşadığı olaylar yüzünden olsa gerek Beren Saat “Sizlerden bıktım” sözlerini sarf ederek gerginliğini herkese gösterdi.

Güzel oyuncu son günlerde ne yaşıyor dersiniz? Bilindiği üzere eşi Kenan Doğulu ile evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Bu yüzden televizyonlar dahil devamlı bu konuya yer veriyorlar. Bir ayrıldı, bir boşandı haberleri hemen hemen hergün ekranlarda konuşuluyor. Bu konuda rahatsızlığını dile getiren Bülent Ersoy telefonla bir programa bağlanarak, Doğulu ile Saat için “Kim onlar, niye bu tür abuk sabuk haberler yapıyorsunuz” diyerek Ece Erken ile Bircan Bali’yi fene halde fırçalamıştı.

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