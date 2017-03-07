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Beren Saat'e Ulusal Duruş Onur Ödülü

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Beren Saat'e Ulusal Duruş Onur Ödülü
Ödülünü aldıktan sonra konuşan Beren Saat, hazmetmesi çok zor 1 yıl geçirdiğini ama sonucunun güzel olduğunu söyledi.

 Ulusal Dayanışma Platformu tarafından 11 üniversitede gençlerle yapılan anket sonucu belirlenen 27 kişiye, Ulusal Duruş Onur Ödülleri verildi. Ödül alanlar arasında Beren Saat de yer aldı.

"1 YILDA VATAN HAİNLİĞİNDEN..."

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Beren Saat, kendisi için yeni bir konu daha çıktığını, vatan haini ilan edildiğini ve hazmetmesi zor 1 yıl geçirdiğini söyledi.

Beren Saat, şöyle konuştu; "Çok yeni bir konu daha çıktı benim için... Vatan hainliğinden Ulusal Duruş Onur Ödülüne varan... Bu 1 yıllık süreç; biraz hazmetmesi zor ama sonucu güzel bir zaman dilimi oldu...

"İYİ Kİ ATATÜRK ÇOCUĞUYUM"

İyi ki Atatürk çocuğuyum, bütün bunları yaşıyorum..."

Beren Saat'in bu sözleri salonda uzun süre alkışlandı.

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