BEREN SAAT, YASAK AŞK MI YAŞIYOR?

Eşi Kenan Doğulu ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Beren Saat'in Fransız DJ Maga ile yakınlaştığı iddia ediyor.

Gecce'nin haberine göre; 2014’te evlendiği Kenan Doğulu ile evliliğinde yaşadığı krizi bir türlü çözemeyen Beren Saat, ayrı bir eve çıkmıştı. Bu yaz birlikte tatil yapmayan çift az görüşmeye başladı.

Görünen o ki araları gittikçe daha da açıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Beren Saat olduğu iddia edilen bir kadının karanlıkta, yanında başka bir erkekle çekilmiş pozları dolanmaya başladı.

Söylentiye göre oyuncu, Fransız DJ Maga ile yeni bir romantik ilişkiye yelken açtı. Eldeki veriler şunlar: Gece pek dışarı çıkmayan Beren Saat, 7 Ağustos’ta Tepebaşı’ndaki Klein Garten’da pikapların başına geçen DJ Maga’yı dinlemeye geldi.

Oyuncu, Maga’nın Çeşme’de 9 Ağustos’ta Sommer Klein’daki sahnesinde de en öndeydi. 14 Ağustos’ta Çeşme’de, 18 Ağustos’ta Bodrum’da konser veren eşini dinlemeye gitmeyen Beren Saat, DJ Maga’nın peşinden Çeşme’ye koşmuştu.