BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ, YENİDEN AYNI DİZİDE BİR ARAYA GELİYOR!

Aşk-ı Memnu'nun efsane çifti Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yeniden bir araya getirmek isteyen Netflix iddialara göre ikiliye rekor bir ücret teklifinden bulundu.

Gecce'nin haberine göre; Netflix'in Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i yeniden bir araya getirme isteği bir süredir konuşuluyordu. Türkiye'de istediği abone sayısına ulaşamayan platform, 'Aşk-ı Memnu' dizisiyle efsane olan ikili bir araya getirmek için kolları sıvadı. İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ projeye sıcak bakarken, Beren Saat düşünmek için süre istedi. İkiliyi bir araya getirmeyi çok isteyen Netflix ise gözünü kararttı. TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli magazin programının haberine göre, film projesi için Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'a tam 1 milyon lira teklif edildi.