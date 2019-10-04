BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU KARARINI VERDİ!

Bir süredir boşanacakları konuşulan Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu , evlilikleri hakkında sürpriz bir karar verdi. Kanal D’de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; ilişkileri ile gündemden düşmeyen ikili barıştı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu 2014 yılında rüya gibi bir düğünle dünya evine girmişti. 5 yıldır evli olan ikilinin, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Saat ile Doğulu'nun boşanacakları yönünde iddialar uzun süredir konuşuluyordu.

ŞAŞIRTAN İDDİA! BEREN SAAT, DJ MAGA İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Bir süre önce Kenan Doğulu'nun Aslı İşler'le aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Beren Saat'in yaptığı paylaşımda "masumiyetini kaybettin" sözleri dikkat çekmiş ve bu iddiayı daha da güçlendirmişti. 5 ay önce evlerini ayıran çiftten Beren Saat'in Dj Maga ile fotoğrafları da çok konuşuldu. Boşanmalarına kesin gözüyle bakılan çiftten sürpriz bir hamle geldi.

BARIŞTILAR!

2.Sayfa'nın haberine göre ilişkileri ile gündemden düşmeyen çift barıştı ve Beren Saat 1 hafta önce evine geri döndü.