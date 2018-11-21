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Beren Saat, Netflix dizisinde

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Beren Saat, Netflix dizisinde
Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin yolda olduğu bilgisini verdi. Dizide Beren Saat baş rolde olacak!

Beren Saat’li yeni dizi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak.

Netflix, paylaştığı video ile The Crown'da Kraliçe Elizabeth, House of Cards'ta Claire Underwood, Maniac'ta Annie, La Casa de Papel'de Tokyo, GLOW'da Ruth Wilder ve Marvel's Jessica Jones'ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi karakterleri anımsatarak, Beren Saat’e “Güçlü kadınların arasına hoş geldin” mesajını paylaştı.

Beren Saat’in yer alacağı dizinin ismi, kadrosu ve ne zaman yayınlanacağına dair ise henüz bir açıklamada bulunmadı.

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