Beren Saat Kilo Almak İstiyor!

Ünlü oyuncu eski haline dönmek istiyor...

Son zamanlarda bir hayli zayıflayan Beren Saat, diyetisyene gitmeye başladı. Posta'da yer alan habere göre, eşi Kenan Doğulu'nun uyarılarını ciddiye alan ve eski haline dönmeye karar veren Saat için özel bir beslenme programı hazırlandı. Son olarak 'İntikam' dizisi ile izleyici karşısına çıkan Beren Saat 54 kilodan 47 kiloya düşmüştü.