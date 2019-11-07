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BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU’DAN BARIŞMA PARTİSİ!

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BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU’DAN BARIŞMA PARTİSİ!
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ilişkisinden 9 ay önce kriz çıkmıştı, çift 6 ay önce evlerini ayırmıştı. Kenan Doğulu 4 saatlik bir konuşma sonrası Beren Saat'i ikna etti. Güzel oyuncu eve döndü.

Kenan Doğulu'nun barışmanın şerefine Beykoz’daki evlerinde bir davet vereceği öğrenildi.

Kenan Doğulu ile Beren Saat, 2014'de Los Angeles'ta evlenmişti. Çiftin evliliğinde 9 ay önce kriz çıkmıştı. Doğulu, Beren Saat’i saatler süren konuşma sonrası ikna etti. Geçen mayısta eşine ‘Sen masumiyetini kaybettin, ben oyun arkadaşımı’ sözleriyle sitem eden Beren Saat eve döndü.

Kenan Doğulu'nun barışmanın şerefine Beykoz'daki evlerinde bir parti vereceği öğrenildi. Çift yakın dostlarıyla bir kutlama yapacak

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