Beren Saat hangi dizide rol alacak?

Oyuncu Beren Saat’e 03 Medya’nın Çağan Irmak imzalı “Gülizar” dizisinden de teklif gelmiş...

Akşam'dan Buket Kahraman'ın yazısından dikkat çeken kesit şöyle:



"Şu ana kadar duyduğum ve beni heyecanlandıran dizi projesi “Women” oldu diyebilirim. Bir Japon dizisi… Hikaye iki çocuklu dul bir kadının yaşama mücadelesini anlatıyor. Bu proje için Beren Saat’e teklifte bulunuldu. Beren Saat’e aynı zamanda 03 Medya’nın Çağan Irmak imzalı “Gülizar” dizisinden de teklif götürdüğünü öğrendim. Bakalım Saat’in kararı ne olacak? Medyapım’ın Hazal Kaya ile anlaşma imzaladığı “Shalemess” (Utanmaz) dizisi de yeni yayın döneminde ekranda olacak..."