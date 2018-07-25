Beren Saat denizde ne topladı?

Ünlü oyuncu Beren Saat, önceki gün Volkan Büyükhanlı’nın sahibi olduğu Caressa Otel’in beach’inde görüntülendi.

Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, Bodrum'da tatil yapıyor.

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, çift, yakın arkadaşları Volkan Bayükhanlı’nın sahibi olduğu bir otelde kalıyor.

Saat, rahat rahat denize girmek için sabah erkenden plaja indi. Saat, önce mıntıka temizliği yaptı, akşamdan atılan çöpleri topladı. Oyuncu daha sonra denize girdi, yüzücü gözlüğünü takıp daldı.

SU SOĞUK GELDİ

Ancak suyu soğuk bulan güzel oyuncu, 3-5 kulaç attıktan sonra çıktı. Hiç güneşlenmeyen Saat, duş alıp odasına döndü. Kenan Doğulu'nun eşine uyuduğu için eşine eşlik edemediği öğrenildi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu, 29 Temmuz’da 4’üncü evlilik yıldönümlerini kutlayacak.