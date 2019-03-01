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Beren neden ayrılmak istiyor

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Beren neden ayrılmak istiyor
2.Sayfa’da yer alan habere göre; Beren ile Kenan’ın arasının açık olduğu iddia edildi. Kenan Doğulu’nun evliliğini kurtarmak için çaba sarf ettiği ancak Beren Saat’in boşanmak istediği belirtildi.

Geçen günlerde 35. yaşına basan Beren Saat, sosyal medya hesabından bir doğum günü mesajı paylaşmış, bu mesajda ilk aşkı Efe Güray'dan da bahsetmişti. Saat, eşi Kenan Doğulu'ya ise satırlarında yer vermemişti.
Oyuncunun bu mesajı sosyal medyada 'evlilikte kriz var' iddialarına neden oldu. Kenan Doğulu'nun eşinin doğum gününü kutlamaması da iddiaları güçlendirdi. 
Kenan Doğulu, geçen yıl 26 Şubat'ta "Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın!" mesajını yayınlamıştı. 

2017'de ise Beren Saat'in yeni yaşını "İyi ki doğdun oyun arkadaşım, aşk ortağım. Güzel yüzün hep gülsün. İyi ki varsın! Seni çok seviyorum..." mesajı ile kutlamıştı. 

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