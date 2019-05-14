"Beren Kenan'in duruşunu hafifletiyor"

2. sayfa programına konuk olan sunucu Seda Akgül, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evliliği hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Aylardır boşanacakları haberleriyle magazin gündeminde yer edinen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evliliklerinin akıbeti en çok merak edilen konular arasında. Geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan Doğulu, "İşimizde gücümüzdeyiz. Beren sette ve çok yoğun. Çıkan haberler ister istemez üzüyor. Yakınlarımız telaşlanıyor, telefonlarımız susmuyor. Sorunumuz yok. Keyfimiz yerinde." açıklamasında bulunmuştu. Ünlü popçunun açıklamasından sonra eşi Beren Saat'in vefat eden eski sevgilisi ile olan fotoğrafını paylaşması kafaları karıştırmıştı.

Ünlü çiftin arasında yaşananlar gizemini korurken sunucu Seda Akgül'den çift hakkında olay bir yorum geldi. 2. sayfa programına katılan Akgül, ikili hakkında “Beren Saat’in yaptıkları, Kenan Doğulu’nun duruşunu hafifletiyor. Bu noktadan sonra Beren ve Kenan’ın evliliklerinin kurtulmasının anlamı yok.” yorumunda bulundu.