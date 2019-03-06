Geçtiğimiz günlerde 35. yaş gününü kutlayan Beren saat instagram hesabından duygusal paylaşım yapmış ve eski aşkı Efe'yi anmıştı. Boşanacaklar iddiaları günden güne mağazin dünyasında konuşulurken Beren Saat'den süpriz hamle geldi. Eşi Kenan Doğulu'nun paylaşımına kalp emojisi koyan ünlü oyuncu iddiaları çürüttü.
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Beren iddialar karşısında ne yaptı?
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, son yıllarda bebek sahibi olmakla ilgili haberlerle gündeme geldiği kadar evliliklerindeki kriz iddialarıyla da konuşuluyor.
Etiketler: kenan doğulu, Beren saat
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Beren iddialar karşısında ne yaptı?Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, son yıllarda bebek sahibi olmakla ilgili haberlerle gündeme geldiği kadar evliliklerindeki kriz iddialarıyla da konuşuluyor.
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