  • BIST 104.488
  • Altın 223,055
  • Dolar 5,3870
  • Euro 6,0908
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKuduz virüsü panik yaşattı. Köy karantina altına alındı!

Beren iddialar karşısında ne yaptı?

»
Beren iddialar karşısında ne yaptı?
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, son yıllarda bebek sahibi olmakla ilgili haberlerle gündeme geldiği kadar evliliklerindeki kriz iddialarıyla da konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde 35. yaş gününü kutlayan Beren saat instagram hesabından duygusal paylaşım yapmış ve eski aşkı Efe'yi anmıştı. Boşanacaklar iddiaları günden güne mağazin dünyasında konuşulurken Beren Saat'den süpriz hamle geldi. Eşi Kenan Doğulu'nun paylaşımına kalp emojisi koyan ünlü oyuncu iddiaları çürüttü.

901945_11.jpg

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Takipçilerinden Seren'e büyük tepki!05 Mart 2019 Salı 12:12
  • Şeyma'nın villası satıldı05 Mart 2019 Salı 11:06
  • Hande Erçel seksi pozunun basılmasını neden istemedi05 Mart 2019 Salı 10:53
  • Özge Ulusoy sevgilisinden neden ayrıldı?05 Mart 2019 Salı 10:44
  • Caner Erin eski eşine fena patladı: "Gençsin çalışıp kendi paranı kendin kazan"04 Mart 2019 Pazartesi 20:30
  • İtfiayeci oyuncuyu kandırdı04 Mart 2019 Pazartesi 15:35
  • Bunaldığım zaman mezarlığa gidiyorum04 Mart 2019 Pazartesi 14:51
  • Hande'nin radikal kararları ne?04 Mart 2019 Pazartesi 14:26
  • "Bu düpedüz ruh hastalığı"04 Mart 2019 Pazartesi 12:32
  • Demet Şener ve İbrahim kutluay boşandı04 Mart 2019 Pazartesi 11:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim