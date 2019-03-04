Beren fotoğrafları neden sildi?

Geçtiğimiz hafta Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun boşanacakları yönünde magazin sayfalarında yer almıştı.

Kenan Doğulu verdiği konser sonrası basın mensuplarının karşına geçmiş ve boşanacakları yönünde çıkan bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Fakat bu açıklamadan kısa bir süre sonra Beren Saat, Kenan Doğulu ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.

Sadece tek bir fotoğrafı sayfasında bırakan Beren Saat'in düğün karelerini de silmesi dikkat çekti.

Kenan Doğulu, "boşanmıyoruz" dese de Beren Saat'in Doğulu ile olan fotoğraflarını Instagram'dan silmesi iddiaları yeniden güçlendirdi. Sadece Kenan Doğulu ile çekilmiş bir kareyi sayfasında bırakan Saat'in düğün pozlarını da sayfasından kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

Beren saat'in fotoğrafları neden sildiği merak konusu oldu.