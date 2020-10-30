Pandemi dolayısıyla şarkı çıkarmayı riskli bulan birçok sanatçının aksinesahibi olduğu Mardini Prodüksiyon şirketinden ikisi kendisinin olmaküzere üç eser çıkarmak için kolları sıvayan Berdan Mardini, ilk parçası'Çavreş'yi, müzikseverlerle buluşturdu. Kendi prodüksiyon şirketinden çıkardığıKürtçe şarkıyı sevenlerinin beğenisine sunan türkücü, "Sanat camiasındakiinsanları anlamakta güçlük çekiyorum. Milletin gülmeye ve güzel eserler dinlemeyeher zamankinden daha çok ihtiyaçları var. O yüzden durmadık çalışmaya devamettik. Umarım beğenilir" dedi. Çıkaracağı ikinci eserinin de Türkçe olduğunu ifadeeden Mardini, "Çok içimize sinen şarkılar oldu. Bir yandan da TRT'dekiprogramımız hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaya devam" açıklamasını yaptı.
- BIST 1.112
- Altın 506,678
- Dolar 8,3508
- Euro 9,7324
- İstanbul 15 °C
- Ankara 14 °C
- İzmir'de deprem sonrası deniz taştı!
- İzmir'de binanın yıkıldığı anlar kamerada
- Erdoğan'dan deprem mesajı
- AFAD: Sakın eve girmeyin!
- Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu.
- Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu
- BERDAN REKOR KIRDI
- EGE VE MARMARA'DA ŞİDDETLİ DEPREM
- Hande Fırat'tan bomba iddia! Emine Erdoğan’ın çantası “çakma” mı?
- Ahmet Hakan'dan Tele 1 sunucusuna sert tepki!
- Halil Sezai’nin yargılanmasına başlandı
- Esenyurt’ta minübüste insan istifi: Bu seferlik idare et
- Son dakika… FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
- Son dakika… Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
- Apple cihaz satışında pandemi etkisi
BERDAN REKOR KIRDI
son yaptığı "çavreş" şarkısıyla youtube platformunda dinlenme rekoruna doğru gidiyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BERDAN REKOR KIRDIson yaptığı "çavreş" şarkısıyla youtube platformunda dinlenme rekoruna doğru gidiyor.
Hande Fırat'tan bomba iddia! Emine Erdoğan’ın çantası “çakma” mı?Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı sonrası Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantası yeniden gündeme gelmişti.
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı görmek bile istemiyor!Önceki gün Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgilisi Serenay Sarıkaya sorulmuş; ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabını vermişti.
Ekrem İmamoğlu’na hakaret eden Ender Alkoçlar ve Erkan Tan'a ceza!İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açtığı iki davayı kazandı.
Dudak uçuklatan zam! Burcu Esmersoy'dan açıklama!bin TL olan bir villaya taşındı. İddiaya göre; bir yıllık kirayı (360 bin TL) peşin ödeyen sunucu, önceki gün ev sahibi tarafından yüklü bir zam yapıldığını öğrenince şoke oldu. Esmersoy, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
- 17:16 - İzmir'de deprem sonrası deniz taştı!
- 16:13 - İzmir'de binanın yıkıldığı anlar kamerada
- 16:09 - Erdoğan'dan deprem mesajı
- 15:59 - AFAD: Sakın eve girmeyin!
- 15:54 - Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu.
- 15:51 - Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu
- 15:33 - BERDAN REKOR KIRDI
- 15:08 - EGE VE MARMARA'DA ŞİDDETLİ DEPREM
- 11:00 - Hande Fırat'tan bomba iddia! Emine Erdoğan’ın çantası “çakma” mı?
- 10:47 - Ahmet Hakan'dan Tele 1 sunucusuna sert tepki!
- 10:42 - Halil Sezai’nin yargılanmasına başlandı
- 10:30 - Esenyurt’ta minübüste insan istifi: Bu seferlik idare et
- 10:24 - Son dakika… FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
- 10:20 - Son dakika… Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
- 09:20 - Apple cihaz satışında pandemi etkisi
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim