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BERDAN REKOR KIRDI

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BERDAN REKOR KIRDI
son yaptığı "çavreş" şarkısıyla youtube platformunda dinlenme rekoruna doğru gidiyor.

Pandemi dolayısıyla şarkı çıkarmayı riskli bulan birçok sanatçının aksinesahibi olduğu Mardini Prodüksiyon şirketinden ikisi kendisinin olmaküzere üç eser çıkarmak için kolları sıvayan Berdan Mardini, ilk parçası'Çavreş'yi, müzikseverlerle buluşturdu. Kendi prodüksiyon şirketinden çıkardığıKürtçe şarkıyı sevenlerinin beğenisine sunan türkücü, "Sanat camiasındakiinsanları anlamakta güçlük çekiyorum. Milletin gülmeye ve güzel eserler dinlemeyeher zamankinden daha çok ihtiyaçları var. O yüzden durmadık çalışmaya devamettik. Umarım beğenilir" dedi. Çıkaracağı ikinci eserinin de Türkçe olduğunu ifadeeden Mardini, "Çok içimize sinen şarkılar oldu. Bir yandan da TRT'dekiprogramımız hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaya devam" açıklamasını yaptı.

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