Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz.'' dedi
Berat Albayrak Etkinlikte Şunları Söyledi:
- Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık.
- Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık.
- Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz.
- Yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle 2019'u kapatacağız.
- Kur ve faizlerde ihtimal verilmeyecek bir iyileşmeyi kısa sürede sağladık.
- Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz.
- Toplumu, milleti ümitsizliğe sevk etmek için ellerinden geleni yaptılar ama olmadı, başaramadılar.
- Ticari kredi faizlerini yüzde 9 ile tek haneye indiriyoruz.