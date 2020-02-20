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Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

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Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma etkinliğindeydi. Etkinlikte önemli açıklamalar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz.'' dedi

Berat Albayrak Etkinlikte Şunları Söyledi:

- Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık.

- Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık.

 - Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz.

 
 
 

- Yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle 2019'u kapatacağız.

 - Kur ve faizlerde ihtimal verilmeyecek bir iyileşmeyi kısa sürede sağladık.

 - Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz.

- Toplumu, milleti ümitsizliğe sevk etmek için ellerinden geleni yaptılar ama olmadı, başaramadılar.

- Ticari kredi faizlerini yüzde 9 ile tek haneye indiriyoruz.

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