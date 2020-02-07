Berat Albayrak'tan Müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kamu bankaları faizi %8-10 bandına çekecek." dedi. Bakan Albayrak Kahramanmaraş'ta İş Dünyası ile Buluşma toplantısında konuştu.
Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:
Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.
Faizler düşüyor daha da düşecek.
Kredi faizleri %25-26 seviyelerinden %10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor.
Kamu bankaları faizi %8-10 bandına çekecek.
Enflasyonla mücadele konusunda hedeflere şaşmadan devam edeceğiz.
(Enflasyon) Bu yıl belirlediğimiz %8,5 hedefine ulaşacağız.
(Tahvil ihracına 11 milyar dolar talep) Tarihte ilk kez en yüksek yatırımcı talebini çektik.
2019 son çeyreğinde baz büyüme olan %5'i yakalayacağız.
2020'de kaliteli büyüme trendini yakalayacağız.
Cari şartlar devam ederse büyüme %5 tahminimizin üzerinde gerçekleşir.