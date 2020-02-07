Berat Albayrak'tan Müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası ile Buluşma toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak kamu bankalarının faizi yüzde 8-10 bandına çekeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kamu bankaları faizi %8-10 bandına çekecek." dedi. Bakan Albayrak Kahramanmaraş'ta İş Dünyası ile Buluşma toplantısında konuştu.



Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.



Faizler düşüyor daha da düşecek.



Kredi faizleri %25-26 seviyelerinden %10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor.

Kamu bankaları faizi %8-10 bandına çekecek.

Enflasyonla mücadele konusunda hedeflere şaşmadan devam edeceğiz.

(Enflasyon) Bu yıl belirlediğimiz %8,5 hedefine ulaşacağız.

(Tahvil ihracına 11 milyar dolar talep) Tarihte ilk kez en yüksek yatırımcı talebini çektik.

2019 son çeyreğinde baz büyüme olan %5'i yakalayacağız.

2020'de kaliteli büyüme trendini yakalayacağız.

Cari şartlar devam ederse büyüme %5 tahminimizin üzerinde gerçekleşir.