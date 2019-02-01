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Berat Albayrak'tan muhalefetin iddialarına büyük tepki

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Berat Albayrak'tan muhalefetin iddialarına büyük tepki
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapacağı yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın da gündeme getirdiği Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlıktan yapılan açıklamada “IMF ile yolun kesişmesi dahi söz konusu değil" denildi.

IMF konusunun gündeme getirilmesinin amacının algı operasyonu olduğu belirtilen açıklamada “Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. Alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejiler ile ekonomideki güçlenme devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye ekonomisi ile ilgili 'kriz' beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz.

Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye'nin; ne kredi açısından, ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır.

Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır.

Türkiye hükümetine zarar vermek için, Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır.

Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. Alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejiler ile ekonomideki güçlenme devam edecektir" denildi.

Öztrak, dün, Tekirdağ'da düzenlediği toplantıda ”Bu ülkenin ekonomisi 1 Nisan'dan sonra Uluslararası Para Fonu'na emanet edilecektir. Ben daha öncede söylemiştim 'bunlar, IMF ile görüşüyorlar' diye. Bakıyoruz bugün gazetelerde çıkmaya başladı. IMF heyeti Ankara'daymış" demişti.

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