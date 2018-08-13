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Berat Albayrak'tan flaş Almanya açıklaması!

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Berat Albayrak'tan flaş Almanya açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ABD'de Türkiye'ye karşı son eylemlere ilişkin Almanya Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'de Türkiye'ye karşı son eylemlere ilişkin Almanya Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum. İyi niyet ve diplomasiyi savunan siyasiler, Almanya ve AB ile ilişkilerimizde Türk halkının güvenini güçlendirecek." dedi.

 

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, ekim ayında büyük bir heyetle Türkiye'ye yapacağı ziyarete işaret ederek, kendisinin, Türkiye'de faaliyet gösteren 7 binden fazla Alman şirketinin çıkarlarından sorumlu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasını istediklerini, buna ekonomik ilişkilerin de katkı sunduğunu ifade eden Altmaier, Türkiye ziyaretinde mevkidaşları enerji ve ekonomi bakanlarıyla görüşeceğini kaydetti.

Türkiye'de seçimlerin geride kaldığını ve şimdi nesnelliğe dönme fırsatının bulunduğunu belirten Altmaier, "Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor. Biz, Ankara ile göç konusunda mükemmel çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altmaier, Almanya'nın, 80 milyon nüfuslu NATO üyesi Türkiye ile ekonomik ilişkileri ilerletmek istediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ve Türkiye'ye yönelik ek vergi uygulamalarının, dünya ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulunan Altmaier, "Bu ticaret savaşı, ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor, yıkıyor ve güvensizlik üretiyor. Geçmiş gösterdi ki ticaret savaşları, ürünleri pahalılaştırdığı için özellikle tüketiciler sıkıntı çekiyor. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma bundan dolayı ancak ilk adım olabilir. Sonunda düşük vergilere, daha az korumacılığa ve açık pazarlı bir dünya ticaretine ihtiyacımız var." yorumunu yaptı.

ABD'nin yaptırımlarından dolayı Alman şirketlerinin İran'dan çekilmekte olduğunun hatırlatılması üzerine de Altmaier, "Washington'un, başka ülkelerle yaptığımız hiçbir ticari ilişkimize dikte etmesine izin vermeyiz. Bundan dolayı İran'ın nükleer silah üretmemesi için Viyana Nükleer Anlaşmasının yanındayız. Her Alman şirketi, İran'a ne kadar istiyorsa o kadar yatırım yapmaya devam edebilir." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte çoğu şirketin, ABD'nin finanse ettiği bankaların kredilerine muhtaç olduğunu, bunun da sorunlar oluşturduğunu ifade eden Altmaier, "Biz, ulusal düzeyde ve Avrupa'da finans kanallarını açık tutmak için yollar arıyoruz. Şirketlerin yurt dışı faaliyetlerine ihracat kredileriyle destek vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

 

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