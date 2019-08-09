  • BIST 99.167
  • Altın 266,447
  • Dolar 5,4969
  • Euro 6,1568
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAABDULLAH ÖCALAN'IN AVUKATLARIYLA YAPTIĞI GÖRÜŞME BASINA YANSIDI

BERAT ALBAYRAK'TAN EKONOMİK DENGELENME AÇIKLAMASI!

»
BERAT ALBAYRAK'TAN EKONOMİK DENGELENME AÇIKLAMASI!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • FENOMEN ÇİFT BOŞANIYOR!09 Ağustos 2019 Cuma 12:28
  • SÜPER LOTO YİNE DEVRETTİ!09 Ağustos 2019 Cuma 12:22
  • SÜTYENSİZ POZ VERDİ!09 Ağustos 2019 Cuma 12:12
  • KAMU İŞÇİSİNİN BEKLEDİĞİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU!09 Ağustos 2019 Cuma 12:07
  • ACEMİ KASAPLARA ÖNLEM!09 Ağustos 2019 Cuma 12:02
  • AKP'Lİ BAŞKAN HAYATINI KAYBETTİ!09 Ağustos 2019 Cuma 11:58
  • BAYRAMDA YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!09 Ağustos 2019 Cuma 11:43
  • YARGITAY'DAN EMSAL TEŞKİL EDECEK KARAR!09 Ağustos 2019 Cuma 11:37
  • İBB'DEN MÜJDELİ HABER!09 Ağustos 2019 Cuma 11:30
  • MASAK BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI!09 Ağustos 2019 Cuma 11:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim