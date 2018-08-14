Berat Albayrak'tan dolar açıklaması!

Bakan Berat Albayrak, 'Tüm özel sektör paydaşlarımız çok sağlam kararlı bir duruş ortaya koydular. Buradan çok net söylemek istiyorum ki serbest piyasa kuralları içinde kalarak adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları özetle şöyle: "Tüm özel sektör paydaşlarımız çok sağlam kararlı bir duruş ortaya koydular. Buradan çok net söylemek istiyorum ki serbest piyasa kuralları içinde kalarak adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

Bankalar ve BDDK ile birlikte kur artışından etkilenen firmalarımızı tespit ederek büyük bir dönüşümle firmalarımızı rahatlatmaya devam edeceğiz. Banka ve özel sektörümüzün sonuna kadar yanındayız. Bu süreç bize bazı eksik olduğumuz alanları da gösterdi.

Bankacılık sektörümüzü çok daha güçlü bir yapıya kavuşturacağımız bir sürece doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Özellikle dövizle borçlanan firmalarımıza yönelik ilk adımı atmıştık. Aksiyon planı çerçevesinde önümüzdeki günlerde firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik adımları atmaya devam edeceğiz. Türk liramızı koruyacağız. TL ile yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönemde Türk Liramızın daha da güçleneceğini göreceğiz.

'DOLAR GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRDİ'

Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli bir çıkış olmaması aslında birilerinin yapmak istediği algı operasyonlarının vatandaşlarımız tarafından nasıl püskürtüldüğünü çok net biçimde ortaya koydu.

Avrupa’dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. İstediğini yaptırmaya yönelik anlayış eninde sonunda yalnız kalmaya mahkum olacaktır. Küresel finans piyasalarında bu şekilde saldırılara girişmek tüm ülkelerin piyasaları için risktir. Herkes net bir şekilde görmektedir ki artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Dolar’ın politik cezalandırma aracına düşündüğü dönemde TL’yi koruyacak adımları atmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde tüm dünya görecek ki çok daha güçlü ekonomik sistem uygulayan bir Türkiye olacak.

Enflasyonu ve cari açığı ne kadar azaltırsak ekonomimizi o kadar güçlendirmiş oluruz. Cari açık konusunda atacağımız her adım bu ülkemize yönelik girişimleri yapanların ellerinden enstrümanların alınmasını sağlayacak.

Ülkemizin potansiyelini çok iyi biliyoruz. Başladığı ilk günden beri doğrudan 81 milyon vatandaşlımızı hedef alan bu saldırı için ilk gün söylediği gibi ‘kazanacağız’ diyoruz. Çünkü biz bu millete inanıyoruz. Daha güçlü adımlarla tıkır tıkır devam edeceğiz."