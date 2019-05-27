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BERAT ALBAYRAK'TAN BANKALARA OPERASYON İDDİASI

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BERAT ALBAYRAK'TAN BANKALARA OPERASYON İDDİASI
Bugün kamu bankalarının genel kurul toplantıları gerçekleşti.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre; VakıfBank'ın genel müdürü Mehmet Emin Özcan görevden alındı. Yerine, Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih geldi. 
Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi. Eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut ise Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. 

HALK BANK'A DA AKP'Lİ İSİM

AKP'li eski İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da Halk Bank'ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu bilgisi geldi.

Operasyonda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın rol aldığı iddia ediliyor... 

Ayrıntılar geliyor...

Odatv.com

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