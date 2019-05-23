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BERAT ALBAYRAK İVME FİNANS PAKETİNİ AÇIKLADI

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BERAT ALBAYRAK İVME FİNANS PAKETİNİ AÇIKLADI
Berat Albayrak, "3 kamu bankamızın katılımıyla bu yıl sonuna kadar 30 milyar lira finansman sağlamış olacağız" dedi.

İVME Finansman Paketi'ni açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "3 kamu bankamızın katılımıyla bu yıl sonuna kadar 30 milyar lira finansman sağlamış olacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İVME Finansman Paketi'ni açıkladı. Açıklanan kredi paketi ile birlikte cari açık düşecek, katma değerli ve teknolojik üretim yapanların teşvik edilmesi sağlanacak.

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

STRATEJİK ÜRÜNLERİN İHRACATI ÖNE ÇIKARILACAK

İvme Finansman Paketi 4 temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. Kredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat döviz gelir potansiyeli yüksek olan sektörlere yönelik olacak. Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek. Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır. İvme paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak.

30 MİLYAR LİRA FİNANSMAN SAĞLANACAK

3 kamu bankamızın (Ziraat, VakıfBank, Halkbank) katılımıyla bu yıl sonuna kadar 30 milyar lira finansman sağlamış olacağız. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 10 yıl olacak.

Azami kredi tutarı 150 milyon liraya kadar olacak. Hammade-ara malı, makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak. Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi. Tarım sektöründe diğer sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız.

TARIM SEKTÖRÜ DESTEKLENECEK ANA SEKTÖRLERDEN OLACAK

Hammade-ara malı, makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak. Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi. Tarım sektöründe diğer sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.

Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız. Bankacılık sektörü açısından da çok faydalı bir finansman ürünü ortaya çıkardık.

CARİ FAZLA DÖNEMİNE HAZİRAN İTİBARIYLA GELMİŞ OLACAĞIZ

Cari dengedeki başarılı performansın sürmesiyle birlikte Haziran'dan itibaren cari fazla verileceğini öngörüyoruz. İlk kez cari fazla dönemine Haziran ayı itibarıyla gelmiş olacağız. Bu ivme devam ederse 70'li yıllardan bugüne kadar tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz yıl olacak.

2019 YILINI BÜTÇE ANLAMINDA DAHA RAHAT YÖNETECEĞİZ

Yılın ikinci yarısından itibaren çok net bir şekilde dengelenmeyi göreceğiz. 2019 yılını bütçe anlamında daha rahat yöneteceğiz. Türk lirasına karşı yapılan manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz devam edecek. İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. İlk çeyrekten itibaren çeyrek bazlı resesyon süreci geride kalacak. İkinci yarıdan itibaren büyüme tarafında daha pozitif ivmeyi görmeye başlayacağız.

 

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