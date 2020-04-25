Berat Albayrak İşini Kaybedenlere 1000 Lira Yardım Yapılacağını Duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ekonomik önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs tedbileri kapsamında şu ana kadar 200 milyar liralık destek yapıldığını açıkladı. Bakan Albayrak en kısa zamanda virüsten kurtulan ülkeler arasında yer alınacağını söyledi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında aldığımız adımların geldiği noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, bireysel ihtiyaç desteği, esnaf destek paketimiz üretim gücümüze ve esnafımıza koruma kalkanı sağladı. Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar TL’ye ulaştı. Şu anda 4.4 milyon ailemize 1000 lira destek yardımında bulunduk.

Ayrıca destek kapsamına girmeyen ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da 1000 lira nakdi yardım yapacağız. Ve bu kapsamda e-devlet üzerinden başvuruları başlattık. Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu. Bunun yanında Esnaf Destek Paketi için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı.

Paraf ticari kart için de esnafımızdan 324 bin 814 başvuru geldi, 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi. Paraf Kart’la beraber esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı.

İşletmelerimize sunduğumuz KGF kefaletli İş’e Devam Desteği kapsamında da başvurular 143 bin 769 firmaya ulaştı. Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızın yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu.

Virüsün etkisini yayılma hızını kırdık. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve bakanlığımızın eşsiz gayretleri sayesinde inşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasına gireceğiz.

Bu süreçte ekonomiden sağlığa bu alanlarda sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli ülkemize karşı büyük teveccüh ve güven oluşturdu.

Bu güvenin ekonomik yatırımlara güçlü işbirliklerine dönüşeceğien dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz.

Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma refleksine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımızla Kovid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz.

İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize nasıl döneriz tüm bunları detaylı olarak konuşacağımız genişletilmiş finansal istikrar ve kalkınma komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz.

Ramazanı şerife kavuştuk. Rabbim bu mübarek günlerde ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa rahmetiyle muamele etsin. Bizi bu hastalıktan bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun. Ramazanı şerifiniz mübarek olsun kalın sağlıcakla.