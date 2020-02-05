Berat Albayrak Görevden Alınacak

Medyafaresi.com özel haber- Kulis fısıltılarına göre, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor.

Hülya Karabağlı / Medyafaresi.com Kulis haber

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabine değişikliği haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Kulislere göre, yeni kabine belirlendi ve en kısa sürede açıklanmayı bekliyor. Kulislere göre, birleşik bakanlıklar tek tek ayrılıyor ayrıca tek başına Göç Bakanlığı kuruluyor.

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Aybayrak yerini bir başkasına verirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu makamına koruyan isimler olarak belirtildi.

Kulislere göre, İstansul Büyükşehir Belediye Başkanlığını büyük bir farkla Ekrem İmamoğlu’na kaptıran İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile AKP Genel Başkan Yardımcısı, eski bakanlardan Mehmet Özhaseki yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcıları oluyor.

Yeni kabinede dışarıdan bakan olarak atanabilecekleri belirtilerken kabine revizyonunun sınırlı sayıda kalabileceği ifade edildi.

Yerel yönetim düzenlemesiyle belediyelerin yetkilerini tırpanlamaya hazırlanan hükümetin kabinede yer verdiği isimlerle Kanal İstanbul gibi projelere hız vereceği de konuşuluyor.

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