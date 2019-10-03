BERAT ALBAYRAK, EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ!

Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki kötü gidişatı dolaylı olarak itiraf etti.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Ekonomiye ilişkin gündemi değerlendiren Albayrak, enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, kendilerine inanan birçok insanı sevindirdiğini düşündüğünü belirterek, "Türkiye'nin, YEP ile ifade edilen stratejik hedeflerine inanmayan, Türkiye üzerinden para kazanmaya çalışıp, siyasi saikle hareket eden birçok kesimi de üzdüğünü düşünüyorum" dedi.