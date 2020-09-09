Berat Albayrak ekonomiye ilişkin önemli sorulara yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bloomberg'ün TL'deki değer kaybı, enflasyon, kredi faizlerindeki artış, Merkez Bankası rezervlerindeki erime ve Hazine'nin artan döviz borçalanması konusundaki sorularını yanıtladı.

"Döviz kuru ve kredilerdeki gelişmeler enflasyon eğiliminde bir miktar yükselişe neden olmuştur" diyen Albayrak, rezervlerdeki erime ve kamu bankalarının kura müdahalelerinin nedeni olarak, pandemi döneminde ülkeden yoğun yabancı sermaye çıkışına işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisine ilişkin Bloomberg’ün sorularını yanıtladı. TL’deki değer kaybı ve enflasyondaki artış, son dönemde faizlerdeki yükseliş, Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki düşüş ve Hazine’nin artan döviz cinsi borçlanması, röportajda öne çıkan başlıklar oldu.

Merkez Bankası’nın fonlama faizinin artmasına paralel olarak kredi faizlerinin de artması ve bankaların krediler konusunda frene basmasına ilişkin soruya Albayrak, “Politikalardaki olağanüstü destekleyici duruşun kademeli şekilde normalleştirilmesi sürecinde kredi ve mevduat faizleri bir miktar yükselmiş ve kredi büyümesi daha ılımlı oranlarda seyretmeye başlamıştır” yanıtını verdi.

“KUR VE KREDİLER ENFLASYONU YÜKSELTTİ”

TL’de değer kaybı ve enflasyondaki artış konusunda “Salgına bağlı birim maliyet artışlarının yanı sıra son dönemde döviz kuru ve kredilerdeki gelişmeler enflasyon eğiliminde bir miktar yükselişe neden olmuştur” diyen Albayrak, “Kısa vadede enflasyon üzerinde etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Röportajda, TCMB rezervlerine ilişkin “Ekonomistler kamu bankalarının 2019'un başından bu yana TCMB rezervlerinden 100 milyar doları aşan bir tutarı Türk lirasını desteklemek için sattıklarını söylüyorlar.

Son döviz kuru seviyesi göz önüne alındığında, kamu bankalarının döviz müdahalesinin Türk lirasını desteklemek için başarılı bir strateji olduğunu düşünüyor musunuz? Bu stratejiyi gelecekte de uygulamayı düşünüyor musunuz?” sorusu da soruldu.

100 MİLYAR DOLARLIK REZERV SORUSU

“Normal bir dönemden geçmiyoruz. COVİD-19 pandemisi sürecinde, küresel risk iştahındaki dalgalanmalar ve koronovirüs salgını sonrası dönemde artan ekonomik belirsizlikler gelişmekte olan ülkelerden yoğun sermaye çıkışları yaşanmasına neden oldu” diyen Albayrak, rezerv konusunda sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dönemde Türkiye'de de yabancı yatırımcıların tahvil, hisse senedi ve benzer piyasalardaki varlıklarını azaltarak yoğun döviz talebi oluşturduğunu gözlemledik. Bu yoğun talep, benzer para birimleri üzerinde olduğu gibi TL üzerinde de değer kaybı baskısına nede oldu.

Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde piyasadaki döviz arzı ve talebi yakından takip edilerek döviz piyasasının sağlıklı işleyişinin sağlanması ve belirsizliklerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılabilmesi amacıyla gerekli likidite önlemleri alınmıştır. Bundan sonraki süreçte de, ekonomimizin üzerinde olumsuz sonuçları olacak tüm süreçlere karşı gerekli tüm adımları, elimizdeki tüm araçlarla atmaya devam edeceğiz.”

HAZİNE’NİN DÖVİZLE BORÇLANMAYI ARTIRMASININ NEDENİ…

“Hazine neden döviz borçlanmasını ciddi oranda arttırdı ve bunu neden uluslararası sermaye piyasaları yerine kısa vadelerle ve yerel yatırımcılar üzerinden yapmayı tercih ediyor? Bu, son 20 yılda uygulanan ve hükümetin döviz cinsi borç yükünü asgari düzeyde tutmaya yönelik stratejiden ciddi anlamda bir kayma gibi gözüküyor. Size göre bu durum vatandaşları dolar ve Euro cinsi varlıklardan uzaklaştırma talepleri ile çelişmiyor mu?” sorusuna da Albayrak şu yanıtı verdi:

“Pandemi etkilerinin sosyal hayat ve finansal koşullar üzerinde zirve yaptığı Mayıs ayından itibaren finansal sektörde önemli ölçüde bir yabancı para tasarruf talebiyle karşılaşıldı. Burada vatandaşların finansal sistemde kalarak tasarruf tercihlerinde döviz ve altına yöneldiği görüldü. Yabancı para cinsinden kredi talebinin de olmadığı bu dönemde, yoğunlaşan yabancı para birikim sonucunda bankaların artan döviz ve altın cinsinden fonları plase edecekleri kaynak ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Hazine olarak görece düşük maliyetle finansal sisteme belirli vadeler için ürün sağlarken borçlanma maliyetlerimiz açısından da önemli tasarruflar elde edebilmekteyiz.”