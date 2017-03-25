Berat Albayrak, Çavuşoğlu ve Flynn, Fetullah Gülen'i kaçırmayı planladı!

Eski CIA Direktörü James Woolsey, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden kovduğu Mike Flynn ile Berat Albayrak ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gülen’i kaçırma planı yaptıklarını iddia etti.

Washington Hattı'ndan İlhan Tanır'ın Wall Street Journal’a dayandırdığı habere göre, 19 Eylül'de New York’ta Albayrak, Çavuşoğlu, Inovo BV’nin sahibi iş adamı Ekim Alptekin ile Flynn bir otelde görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ortasında Woolsey görüşmeye katıldı ve "illegal olması mümkün olan bu konu" dediği Gülen’i Türkiye’ye "kanuni iade sürecini atlayarak" gönderilmesi konusunun görüşüldüğüne şahit olduğunu öne sürdü. Woolsey’in iddiasına göre, plan Gülen’i "gecenin karanlığında Pensilvanya'daki evinden kaçırmak"tı.

Flynn’in sözcüsünün Wall Street’e yaptığı açıklamaya göre ise Flynn böyle bir konuyu görüşmedi.

Flynn’in ABD Adalet Bakanlığına doldurduğu ‘yabancı ülke için lobicilik kaydı’ (FARA) da, Flynn’in 19 Eylül’de Türk bakanlar ile ve Ekim Alptekin ile yaptığı görüşmeyi ”Türkiye’deki siyasi iklimi daha iyi anlamak için" olduğu kaydı düşülmüştü.

Şimdi ise bu görüşmede Gülen’in nasıl kaçırılacağının görüşüldüğü ileri sürüldü.

CIA eski başkanı Woolsey, WSJ’ye yaptığı açıklamada, Gülen’i ABD’den illegal yollardan çıkarmaya kendisi karşı çıkmış ve ortak bir dost aracılığı ile zamanın Başkan Yardımcısı Joe Biden’i olanlardan haberdar etmiş. Biden ise sözcüsü aracılığı ile konuya yorum yapmazken, Gülen’in mahkemeler aracılığı ile halledilmesinden taraftar olduğunu bildirmiş.