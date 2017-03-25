Washington Hattı'ndan İlhan Tanır'ın Wall Street Journal’a dayandırdığı habere göre, 19 Eylül'de New York’ta Albayrak, Çavuşoğlu, Inovo BV’nin sahibi iş adamı Ekim Alptekin ile Flynn bir otelde görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ortasında Woolsey görüşmeye katıldı ve "illegal olması mümkün olan bu konu" dediği Gülen’i Türkiye’ye "kanuni iade sürecini atlayarak" gönderilmesi konusunun görüşüldüğüne şahit olduğunu öne sürdü. Woolsey’in iddiasına göre, plan Gülen’i "gecenin karanlığında Pensilvanya'daki evinden kaçırmak"tı.
Flynn’in sözcüsünün Wall Street’e yaptığı açıklamaya göre ise Flynn böyle bir konuyu görüşmedi.
Flynn’in ABD Adalet Bakanlığına doldurduğu ‘yabancı ülke için lobicilik kaydı’ (FARA) da, Flynn’in 19 Eylül’de Türk bakanlar ile ve Ekim Alptekin ile yaptığı görüşmeyi ”Türkiye’deki siyasi iklimi daha iyi anlamak için" olduğu kaydı düşülmüştü.
Şimdi ise bu görüşmede Gülen’in nasıl kaçırılacağının görüşüldüğü ileri sürüldü.
CIA eski başkanı Woolsey, WSJ’ye yaptığı açıklamada, Gülen’i ABD’den illegal yollardan çıkarmaya kendisi karşı çıkmış ve ortak bir dost aracılığı ile zamanın Başkan Yardımcısı Joe Biden’i olanlardan haberdar etmiş. Biden ise sözcüsü aracılığı ile konuya yorum yapmazken, Gülen’in mahkemeler aracılığı ile halledilmesinden taraftar olduğunu bildirmiş.
- BIST 90.383
- Altın 144,409
- Dolar 3,6117
- Euro 3,9021
- İstanbul 16 °C
- Ankara 18 °C
- Şehidi pasta yaptılar! Ömer Halisdemir'e büyük ayıp
- Gezi'nin ünlü muhabiri Makbule Cengiz'den yeni kitap: Üzgünüm, Yazmak Zorundaydım!
- Siz Tayyip Erdoğan'a diktatör dediğiniz sürece, Tayyip Erdoğan da size faşist diyecek
- Berat Albayrak, Çavuşoğlu ve Flynn, Fetullah Gülen'i kaçırmayı planladı!
- Alman devlet kanalında Erdoğan'a hakaret klibi
- Sırrı Süreyya Önder: Silah zoruyla uçağa bindirildim
- Başbakan'dan CHP ile ilgili flaş iddia
- Almanya'dan sonra İngiltere de kanıtları yetersiz buldu!
- 5'inci katın balkonundan düşen kadın öldü
- ABD, Türkiye’ye rağmen Suriye’de bir Kürt yönetimi oluşturur mu?
- Erkan Petekkaya neden ameliyat oldu?
- Gemisini yürüten tüccarlar
- Yiyorsa makyajsız halini yayınla
- Kayseri'de köpeklerin 80 yerinden ısırdığı kadın ağır yaralandı
- Serdar Ortaç baba mı oluyor?
Berat Albayrak, Çavuşoğlu ve Flynn, Fetullah Gülen'i kaçırmayı planladı!
Washington Hattı'ndan İlhan Tanır'ın Wall Street Journal’a dayandırdığı habere göre, 19 Eylül'de New York’ta Albayrak, Çavuşoğlu, Inovo BV’nin sahibi iş adamı Ekim Alptekin ile Flynn bir otelde görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ortasında Woolsey görüşmeye katıldı ve "illegal olması mümkün olan bu konu" dediği Gülen’i Türkiye’ye "kanuni iade sürecini atlayarak" gönderilmesi konusunun görüşüldüğüne şahit olduğunu öne sürdü. Woolsey’in iddiasına göre, plan Gülen’i "gecenin karanlığında Pensilvanya'daki evinden kaçırmak"tı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 14:06 - Şehidi pasta yaptılar! Ömer Halisdemir'e büyük ayıp
- 14:05 - Gezi'nin ünlü muhabiri Makbule Cengiz'den yeni kitap: Üzgünüm, Yazmak Zorundaydım!
- 14:04 - Siz Tayyip Erdoğan'a diktatör dediğiniz sürece, Tayyip Erdoğan da size faşist diyecek
- 14:00 - Berat Albayrak, Çavuşoğlu ve Flynn, Fetullah Gülen'i kaçırmayı planladı!
- 13:58 - Alman devlet kanalında Erdoğan'a hakaret klibi
- 13:57 - Sırrı Süreyya Önder: Silah zoruyla uçağa bindirildim
- 12:36 - Başbakan'dan CHP ile ilgili flaş iddia
- 12:33 - Almanya'dan sonra İngiltere de kanıtları yetersiz buldu!
- 12:31 - 5'inci katın balkonundan düşen kadın öldü
- 12:23 - ABD, Türkiye’ye rağmen Suriye’de bir Kürt yönetimi oluşturur mu?
- 12:20 - Erkan Petekkaya neden ameliyat oldu?
- 08:21 - Gemisini yürüten tüccarlar
- 18:01 - Yiyorsa makyajsız halini yayınla
- 17:58 - Kayseri'de köpeklerin 80 yerinden ısırdığı kadın ağır yaralandı
- 17:52 - Serdar Ortaç baba mı oluyor?
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim