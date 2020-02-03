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BERAT ALBAYRAK AKP GENEL BAŞKANI MI OLACAK?

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BERAT ALBAYRAK AKP GENEL BAŞKANI MI OLACAK?
Kulislere yansıyan bilgilere göre AK Parti Genel Başkanlığı için bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ismi geçiyor.

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Cumhurbaşkanlığı’ ve ‘parti genel başkanlığı’ konusunda ayrıma gideceği öne sürülürken Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın da Anadolu ziyareti hazırlık olarak nitelendiriliyor.

"Albayrak’ın Anadolu turu bir hazırlık"

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Bakan Albayrak’ın son haftalardaki Anadolu turu da bunun hazırlığı olarak gösteriliyor. Berat Albayrak’ın toplum tarafından kabulünü sağlamak için gezilerin organize edildiği iddiası kulislerde konuşuluyor.

 

 

 

Barajın yüzde 7 veya yüzde 5’e çekilmesi

Öte yandan bir başka senaryo da seçime 1.5 yıl kala barajın yüzde 7 ya da 5’e çekilmesi. Bunun da muhalefette olası bir geniş ittifakın önünü kesmek için yapılabileceği belirtiliyor.

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