  • BIST 118.832
  • Altın 161,596
  • Dolar 3,7978
  • Euro 4,6548
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Eğitime kar tatili

Benzine Zam!

»
Benzine Zam!
Motorine geçen Cumartesi günü yapılan 13 kuruş zammın ardından, bu gece yarısından itibaren de benzinin litresine 9-11 kuruş zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "28 Şubat Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Garanti Bankası’ndan Türk Telekom açıklaması16 Şubat 2018 Cuma 13:52
  • D’S DAMAT’TAN SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL KAMPANYA!13 Şubat 2018 Salı 11:19
  • Dolar'da Son Durum12 Şubat 2018 Pazartesi 09:44
  • Euro ve Dolar'da Son Durum06 Şubat 2018 Salı 12:00
  • Enflasyon Oranları Açıklandı!05 Şubat 2018 Pazartesi 14:25
  • 1987'den Beri İlk!31 Ocak 2018 Çarşamba 14:09
  • Günün Altın Fiyatları!08 Ocak 2018 Pazartesi 11:16
  • Enflasyon Rakamları Açıklandı!03 Ocak 2018 Çarşamba 10:28
  • Borsa Rekorla Başladı02 Ocak 2018 Salı 11:02
  • Beklenmeyen Karar Doları Uçurdu!14 Aralık 2017 Perşembe 14:24
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim