Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "28 Şubat Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.
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Benzine Zam!
Motorine geçen Cumartesi günü yapılan 13 kuruş zammın ardından, bu gece yarısından itibaren de benzinin litresine 9-11 kuruş zam geliyor.
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