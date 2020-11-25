Benzine büyük zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Brent petrol fiyatlarının aşı haberleriyle yükselişe geçmesi ve iç piyasada dolar kurunda yaşanan yükselişin söz konusu zamda etkili olduğu belirtiliyor.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Petrol, ABD ham petrol stoklarında beklenmedik artışa rağmen Covid-19 aşısının yakıt talebini artıracağı umutlarından destek bularak dört gündür yükselişini sürdürdü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yaklaşık %4 yükselmesinin ardından bugün %1.1 artışla 48.40 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü dün %4’ten fazla yükselmesinin ardından bugün %1.1 artarak 45.38 dolarda seyretti.

7 LİRAYI GEÇECEK

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.67 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.73 TL’den satılıyor. Beklenen zammın fiyatlara yansımasının ardından benzinin litre fiyatı 7 liranın üzerine çıkmış olacak.