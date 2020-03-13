Benzinde 2. Büyük İndirim!

Petrol fiyatları yaklaşık 20 yılın en sert düşüşünü yaşarken, Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatları da bu durumdan olumlu etkileniyor.

EPGİS'ten milliyet.com.tr'ye yapılan açıklamada, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim yapılacak. Öte yandan dünyaya hızla yayılan corona virüs (Kovid-19) salgını, dünya genelinde ham petrol tüketimini olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Petrol fiyatlarının sert düşmesi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. EPGİS'ten alınan bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 51 kuruş indirim yapılacak.

3 GÜN ÖNCE BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ise petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası motorin fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATI NE KADAR?

Bugün itibari ile benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6.04 TL, Ankara'da 6.13 TL, İzmir’de ise 6.14 TL seviyesinde bulunuyor.