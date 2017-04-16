Benzinci tuvaletinde ayıbın ayıbı

Tacize uğradım. Çığlık attım. Çalışanlar seyredince taksicinin düşürdüğü sapık kaçtı...

BİR restoran zincirinin Operasyon Direktörü Özlem Güçkan (34) 10 Nisan Pazartesi saat 21.00’de gittiği Levent’teki istasyondan benzin aldı. Alt kattaki tuvalete de uğradı. Tuvalette sigara dumanı kokusu alan ve yukarı bakan Güçkan bir erkeğin cep telefonuyla görüntüsünü çektiğini fark etti. Çığlık çığlığa kaçtı, yardım istedi. Sonra polisi aradı. Özlem Güçkan, Levent Polis Merkezi’ne giderek sapık ile benzincideki çalışanlardan şikayetçi oldu. Kamera görüntülerini alan polis, sapığı arıyor. Özlem Güçkan yaşadıklarını şöyle anlattı:

KİMSE ORALI OLMADI

“Sigara kokusunu alınca kafamı kaldırdım ve kabinden sarkmış bir el ve telefon gördüm. ‘Sen ne yapıyorsun diye bağırdım, panikledim. Nasıl kendimi kabinden dışarı attım bilmiyorum. O da hemen arkamdan çıktı. Yukarıdakilere bağırdım. Kimse oralı olmadı. Kasiyer sadece ‘Bağırmayın sakin olun’ dedi bana. Bir kadın vardı. O bağırmaya başladı ‘Sapığı yakalayın’ diye. Onun sesini duyan bir taksici, arabasını çalışır vaziyette bırakıp adamın peşinden koşup yakaladı. Birlikte yere düştüler. Sonra taksici pompacılara bağırdı ‘Gelin yardım edin, kaçacak’ diye. Ama kimse yardım etmedi. Taksici duruma çıldırdı. ‘Niye yardım etmiyorsunuz, sizin karınız, kızınız yok mu? Ne kadar ilgisizsiniz. Adamı elimizden kaçırdık’ dedi.

GÖZ YUMDULAR



15 DAKİKA ÖNCE GİRMİŞKimse yanıma gelmedi. Bir su, bir sandalye bile vermediler. Geçmiş olsun demediler. Bana taksici sordu ‘Size bir şey yaptı mı’ diye. Bütün pompacılar öyle oldukları yerde durdular, işlerine baktılar. Kasiyere sordum, 'Neden yardım etmediniz' diye. ‘Kasamı bırakamazdım’ dedi. 'Adam beni bıçaklasa çıkmayacak mısınız’ dedim. 'Pompacılar niye gelmedi' dedim. ‘Üzerlerinde para var’ dedi. ‘Mesul müdür gelsin buraya’ dedim. Gelmedi. Adamın kaçmasına göz yumdular. Adam pompacının yanından geçip gitti. Adam bende ayrı bir travma yarattı, benzin istasyonunun çalışanları ayrı.

Adam, 35 yaşlarında, hafif göbekli, saçları seyrek, kirli sakallı, kahverengi montlu biriydi. Belki daha önce de bir sürü kadının videosunu çekti sapık. Koşmadı bile. Kamera kayıtlarını izledim. Adam yaklaşık 15 dakika önce girip beklemeye başlamış avını. Sinirden çalışanlara ‘Paranızı ödemiyorum’ dedim. Mahsus yaptım. Pompacı hemen arkamdan koşup ‘Hanımefendi ödemediniz’ dedi. Ben de ‘Bağrışlarıma koşmadın şimdi 100 lira için koşuyorsun’ dedim. Tabi sonra ödememi yaptım. Sonraki gün beni firmanın bir müdürü aradı. Üzgün olduklarını, çalışanlarına böyle durumlara müdahale etmemeleri gerektiği konusunda eğitim verdiklerini söyledi. Silah olur diye müdahale etmeleri yasakmış.”

Burcu PURTUL UÇAR-İSTANBUL