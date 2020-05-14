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Benzin ve Motorine İndirim Geliyor

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Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Buna göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk indirim bekleniyor.

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