Benzin ve motorinde fiyat artışı

Benzinin litre fiyatına 37 kuruşluk zam uygulanırken, motorine ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Motorin grubuna ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

ŞEHİRLERE GÖRE FİYAT TABLOSU

Başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira oldu.

İstanbul'da ise 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de de 6,75 liradan 7,12 liraya yükseldi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.