"Benzer Yaklaşımlar İçerisindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Değerli dostum Putin ile bu yıl içerisinde 8. kez bir araya geliyoruz. Türkiye Rusya işbirliği her geçen gün daha da güçleniyor. Bugün ikili ilişkilerimizin yanında bölgesel meseleleri de ele alma imkanımız oldu. Ele aldığımız konuların başında elbette Kudüs ile ilgili gelişmeler vardı. ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı tüm tünyada büyük bir infial uyandırdı. Atılan bu sorumsusz adım nedeniyle yaşanan gerginlikler ortada. İşgal altındaki topraklardaki protestolarda İsrail'li askerler 4 Filistinliyi şehit etti. Ayrıca yüzlece Filistinli yaralanmış vaziyette. Son aldığım rakam 2 bine yakın. Gazze İsrail uçakları tarafından bombalandı. İsrail yangına körükle gitmeye devam ediyor. Baskı ve şiddet eylemlerini daha da arttırmak için bir fırsat olarak görüyor. Vicdan , değer , ahlak sahibi hiç kimsenin bu cinayetleri görmezden gelmesi mümkün değildir. Bildiğiniz gibi İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak iki gün sonra İstanbulda Olaganüstü İslam Liderler Zirvesini davet ettik ve toplanacağız. Oradan çok güçlü bir mesaj vereceğimize inanıyorum. Kudüs konusunda Putin ile benzer yaklaşımlar içerisinde olduğumuzu gördüm. Bu konudaki temaslarımızı sürdürmek hususunda mutabık kaldık. Ayrıca Suriye'deki durumuda ele aldık. Astana Zirvesi'nin devamı niteliğindeki bu süreci değerlendirme fırsatımız oldu.En kısa zamanda Soçi'de 2. görüşmemizi yapacağız. S 400 konusuyla ilgili olarakta arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapmak suretiyle bir araya gelip bu işi neticelendirecektir. "
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Kudüs konusunda Putin ile benzer yaklaşımlar içerisinde olduğumuzu gördüm. Bu konudaki temaslarımızı sürdürmek hususunda mutabık kaldık. Ayrıca Suriye'deki durumu da ele aldık. Astana Zirvesi'nin devamı niteliğindeki bu süreci değe
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Putin, Kudüs
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