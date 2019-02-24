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Bensu Soral'ın estetiksiz hali şaşırttı

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Bensu Soral'ın estetiksiz hali şaşırttı
Güzelliğiyle tüm Türkiye’nin hayran olduğu oyuncu Bensu Soral’ın yıllar önce ikiz kardeşi Bedirhan Soral’la çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğrafı görenler Soral’ın yaşadığı değişime inanamadı. Takipçileri Soral için 'Estetiksiz haliyle neredeyse tanınmaz halde' şeklinde yorum yaptı.

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