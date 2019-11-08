BENSU SORAL “MEST-İ AŞK” FİLMİ İLE DERİN İZLER BIRAKACAK!

Bensu Soral müthiş oyunculuk performansıyla sinemaseverlerin kalplerinde ve ruhlarında Mest-i Aşk Mevlana filmi ile derin izler bırakacak.

5 haftadır süren film çekimlerinde oldukça duygusu yüksek sahneler çeken Bensu Soral, sinemaseverlere hem aşkı hem de hüznü bir arada yaşatacak. Türk –İran ortak yapımı olan Mest-i Aşk Mevlana filmi dev kadrosu açıklandığından beri gündemden hiç düşmemeye devam ediyor.

Filmde Meryem, genç bir kadının hayatında yaşayabileceği birçok kötülüğü peş peşe yaşamış, günümüzdeki birçok genç kadının simgesidir. Meryem’i canlandıran Bensu Soral ise büyük bir özveri ile Meryem karakterinin hayatındaki tüm bu evreleri büyük bir performans göstererek canlandırıyor. Aşk, hasret, ihanet, onur ve namus kavramları onu hiç bırakmıyor film boyunca, ta kim Hz. Mevlana’nın ailesine girene kadar…