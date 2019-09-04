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BENSU SORAL, ÇOCUK DÜŞÜNMÜYOR!

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BENSU SORAL, ÇOCUK DÜŞÜNMÜYOR!
Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Bensu Soral, hakkında merak edilenlerini '2. Sayfa'ya anlattı.

Milliyet Cadde'nin haberine göre; Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuşan oyuncu Bensu Soral, iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Şimdilik netleşen bir proje yok. Güzel bir iş olursa yapmak isterim. Hakan’ın (Baş) benim dizilerde oynamamamı istemesi gibi bir durum söz konusu değil.
"TABİİ Kİ ÇOCUK İSTİYORUM AMA..."
 Çocuk tabi ki istiyorum. Zaten çocukları da çok seviyorum ama zamanı var. Şu an yüzü olduğum bir marka var onun için fiziğime dikkat etmem gerekiyor. Onun dışında kısmet, inşallah bir çocuğum olur.

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