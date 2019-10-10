  • BIST 99.409
  • Altın 284,533
  • Dolar 5,8686
  • Euro 6,4635
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

BENNU GEREDE KALİTELİ YAŞAMIN SIRRINI PAYLAŞTI!

»
BENNU GEREDE KALİTELİ YAŞAMIN SIRRINI PAYLAŞTI!
Bir dönem Survivor'da da yarışan profesyonel fotoğrafçı Bennu Gerede, MAG Ekim sayısına konuk oldu. Gerede, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2013’de Survivor yarışmasına katılan, 2016-2018 arasında Endonezya’nın Bali Adası’nda yaşayan fotoğrafçı-yazar Bennu Gerede, 2019’un Ekim ayında bir dergiye konuk oldu. Gerede, verdiği röportajda kaliteli yaşamla ilgili deneyimlerini okuyucularla paylaştı.

DOĞA BİZE HER ŞEYİ SUNUYOR

Dört çocuk annesi Bennu Gerede, “Kaliteli yaşam adına uyguladığınız özel sırlarınızı paylaşır mısınız?” sorusuna ” Kaliteli yaşam için illa para gerekmiyor. Doğa bize her şeyi sunuyor. Kendine, dünya varlıklarına ve doğaya sonsuz bir saygın olması lazım. Sevgi, şefkat, aşk, sevişmek, paylaşmak ve arada kaliteli şarap içmek, kısacası hedonistik bir yaşam tarzı” diyerek yanıt verdi. Gerede, stresten uzaklaşmak için Sedef adasında bulunan evinde meditasyonu tercih ettiğini belirtiyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BU NE ACELE! İKİ ABD’Lİ SENATÖR TÜRKİYE’YE EKONOMİK YAPTIRIM PAKETİ AÇIKLADI!10 Ekim 2019 Perşembe 09:59
  • FIRAT’IN DOĞUSUNA KARA HAREKÂTI BAŞLADI! BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA SON DURUM…10 Ekim 2019 Perşembe 09:46
  • JETLERİMİZ TERÖR YUVALARINI YERLE BİR EDİYOR!09 Ekim 2019 Çarşamba 17:57
  • ERDOĞAN, BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İ ARADI!09 Ekim 2019 Çarşamba 17:28
  • BERGÜZAR KOREL, ABLASINA DAVA AÇIYOR!09 Ekim 2019 Çarşamba 17:21
  • TÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!09 Ekim 2019 Çarşamba 17:03
  • KOMİK CEZAEVİ SÜRECİ09 Ekim 2019 Çarşamba 16:59
  • TÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖYLE DUYURDU!09 Ekim 2019 Çarşamba 16:34
  • 1453’TEN BUGÜNE İSTANBUL EĞLENCESİ: PERA MÜZİKALİ09 Ekim 2019 Çarşamba 16:10
  • ÜNLÜ MODEL YİNE RAHAT DURMADI.. POLİSİN BAŞINI YAKAN GÖRÜNTÜ!09 Ekim 2019 Çarşamba 15:56
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim