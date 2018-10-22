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Bennu Gerede: Bebeğimi ve beni boğmaya kalktı

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Bennu Gerede: Bebeğimi ve beni boğmaya kalktı
Fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu'ndan evlilik dışı bir çocuğu olan Bennu Gerede, çocuk için aylık 50 bin liralık iştirak nafakası davası açtı.

Fotoğrafçı Bennu Gerede, yaşadığı aşklarla da gündemde kaldı. Koray Erkaya ile yaptığı ilk evliliğinden Dilan, Deren ve Miro isimli 3 oğlu olan Gerede, kendisi gibi fotoğrafçı olan Ahmet Ağaoğlu ile aşk yaşadı.

AYLIK 50 BİN TL
2007 yılında oğlu Kai'yi kucağına aldı. Evlilik dışı müşterek bir çocuğu olan 47 yaşındaki Bennu Gerede, çocuk için aylık 50 bin liralık iştirak nafakası davası açtı.

Takvim'den Ali Oktay'ın haberine göre, 2009 yılında gittiği Endonezya'daki Bali adasında bir süre tatil yapan Gerede, Türkiye'ye döndüğünde Ağaoğlu'na ayrılmak istediğini açıkladı.

Ancak iddiaya göre ünlü fotoğrafçı Gerede'yi ve 2 yaşındaki oğlu Kai'yi yastıkla boğmaya çalıştı. 

Durum yargıya taşındı. Yıllardır bir sonuca bağlanmayan davada, fotoğrafçı Ağaoğlu şiddet iddialarını yalanladı.

3 milyon liralık borcu olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, oğlu için verdiği 50 bin liralık tedbir nafakasının 7 bin liraya düşürülmesini istedi.

 

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