  • BIST 88.564
  • Altın 148,103
  • Dolar 3,7069
  • Euro 3,9667
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

BENİMLE PAZARLIK ETME

»
BENİMLE PAZARLIK ETME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda Metin Kalkavan'ın vergi kolaylığı isteğine böyle yanıt verdi.

TOBB Ekonomi Şûrası, daha önceki sektörel ve bölgesel şûralardan bağımsız olarak düzenlendi. Kürsüye kurulan saatle herkese belli süre konuşma hakkı tanındı.

Habertürk gazetesinden Deniz Çiçek'in haberine göre şûraya Erdoğan’ın istihdam konusundaki seferberlik çağrısı damga vururken, söz alan işadamları da bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, sektöre yönelik sorunları dile getirerek taleplerinin yerine gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 5’lik istihdam çağrısına karşılık yüzde 25 istihdam sağlayabileceklerini söyledi. Bu sözlere sert tepki gösteren Erdoğan, “Benimle pazarlık etme” diye çıkıştı. Erdoğan, denizcilik sektörüne geçmişte verilen ÖTV’siz yakıt desteklerini anımsatarak bu dönemde yapılan çağrının pazarlık konusu edilmemesini istedi.

OT BEDELİ KALKIYOR

Ayrıca işadamları, mera tahsisleri için ödenen ot bedelinin de kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal, topu Tarım Bakanı Faruk Çelik’e attı. Çelik’in olumlu bakması üzerine Ağbal da “Kaldırdım gitti” dedi. Canikli, iş dünyasından da fedakârlık yaparak elini taşın altına koymasını istedi.

İSTİHDAM ÇAĞRISINA EN BÜYÜK DESTEĞİ İNŞAATÇI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdamı artırarak martta işsizliği hissedilir biçimde düşürme çağrısının ardından iş dünyasından destek gecikmedi. İnşaat sektörü destek ve yeni istihdam vaadinde öne çıktı.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, bu yıl için belirlenen 1.5 milyonluk konut satış hedefinin yüzde 10-15 düzeyinde bir artışı ifade ettiğini kaydederek “Cumhurbaşkanı’mızın sanayi kollarından yüzde 5 gibi bir beklentisi var. Bizim hedefimiz konut satışında yüzde 10-15 civarında artış. Bu durum sektörün istihdamını 200 bin kişiyle direkt yüzde 10 artıracaktır. Taleplerimiz de yerine gelirse 300 bini, yani yüzde 15’lik artışı bile bulabiliriz” diye konuştu.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ise üyelerinin bu süreçte “taahhüt projeleri”, “kamu-özel yap-işlet-devret” ve “gayrimenkul yatırımları” olmak üzere üç ana kolda daha fazla üretim ve istihdam yaratmak üzere azami gayret gösterdiğini anlattı.

KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, “İnşaat sektörünün yeni büyüme hamlesiyle istihdam bu yıl en az yüzde 10 artar” diye konuştu.

‘BU YIL 500 KİŞİYİ İŞE ALACAĞIZ’

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da Türkiye’nin bu istihdam seferberliğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Konukoğlu, bu yıl yüzde 5 istihdam sağlamayı düşündüklerini ifade ederek “Bugün İŞKUR müdürünü de aradım. Öğleden sonra bir toplantı yapacağız. Durumumuza göre de istihdama başlayacağız” dedi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender ise “Şimdi sıra bizde. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yapacağız” dedi. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu da üretim ve ihracat rekortmeni firmanın 2016’da 500’ü kadın 3 bin kişiye istihdam yarattığını, bu sene de 400-500 kişiye yeni istihdam olanağı sağlayacağını açıkladı.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni kimlik kartlarına bir ayda 2 milyon başvuru yapıldı09 Şubat 2017 Perşembe 12:21
  • KONUŞMAYACAK MISINIZ ?09 Şubat 2017 Perşembe 12:17
  • OHAL’DE KHK İLE ‘KIŞ LASTİĞİ DÜZENLEMESİ’09 Şubat 2017 Perşembe 12:16
  • İşte SGK'dan çift maaş alacak kişiler09 Şubat 2017 Perşembe 12:15
  • BAKAN REFERANDUM TARİHİNİ AÇIKLADI09 Şubat 2017 Perşembe 12:14
  • FETÖ'CÜLERİN DİĞER HEDEFİ HUBER KÖŞKÜ'YMÜŞ09 Şubat 2017 Perşembe 12:13
  • Üzerinde servet taşıdı09 Şubat 2017 Perşembe 12:11
  • ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR09 Şubat 2017 Perşembe 12:00
  • YENİDEN YAPILANDIRMA ZİMMET SUÇU OLMAKTAN ÇIKARILDI09 Şubat 2017 Perşembe 11:59
  • MİLYONLARCA MEMUR VE İŞÇİNİN GÖZÜ BU KARARDA09 Şubat 2017 Perşembe 11:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim