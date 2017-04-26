Benim ülkemde bu tür hediyeler normal'

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin, 11. sınıfta okuyan iki kız öğrencisine mor renkli alt iç çamaşırı hediye eden öğretmene, "cinsel taciz" suçundan verilen 9 aylık hapis cezasını kaldırarak, oy çokluğu ile öğretmeni aynı suçtan 15 ay hapis cezası ile ce

İstanbul Kadıköy'de kız öğrencilerin eğitim gördüğü tanınan okullardan birinde biyoloji öğretmenliği yapan V.Ö., 5 Ocak 2015 tarihinde 11. sınıfa giden 17 yaşındaki kız öğrencileri C.E. ve N.O.'yu laboratuvara çağırarak hediye paketi içinde mor renkli alt iç çamaşırı hediye etti. Öğrenciler durumu önce sınıf öğretmenlerine, sonra da ailelerine bildirdi. Aileler, öğretmen hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda öğretmen V.Ö. hakkında, "Cinsel taciz suçundan" dava açıldı.

V.Ö., İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yaptığı savunmada, "Öğrenciler yılbaşında bana hediye almıştı. Vaktim olmadığı için eşime onlara hediye almasını söyledim. Eşim de bu hediyeyi almış. Götürüp götürmemekte tereddüt ettim, ancak verdim" dedi.

'EŞİ TANIK OLARAK DİNLENDİ'

V.Ö.'nün eşi N.Ö. de duruşmada tanık olarak dinlendi. Eşinin hediye için kendisinden yardım istediğini, kendisinin de bu hediyeleri aldığını, Romanya vatandaşı olduğu için ülkesinde bu tür hediyelerin normal olduğunu söyledi.

CİNSEL TACİZDEN 9 AY CEZA ALDI

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi, 17 Kasım 2016 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, V.Ö.'yü, "Hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanarak çocuğa cinsel taciz" suçundan suçlu buldu. Mahkeme V.Ö.'yü N.O.'ya yönelik eyleminden dolayı 4 ay 15 gün, C.E.'ye yönelik eyleminden dolayı 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme bu cezayı 1 yıl süre ile erteledi.

Sanığın avukatı kararı, İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'den görülen duruşmaya sanık V.Ö. ve Avukatı Ercan Akköse ile mağdurların Avukatı Ergin Nusret Erkılıç katıldılar. Sanık V.Ö. savunmasında öğrencilerinin yılbaşı nedeniyle kendisine hediye aldığını, kendisinin de eşi aracılığı ile davaya konu hediyeleri aldığını belirterek, "Önce tereddüt ettim, ancak öğrencilerim beni yanlış anlamaz düşüncesine kapıldım ve hediyeleri verdim. Herhangi bir art niyetim ve cinsel niyetim yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZAYI 15 AYA ÇIKARDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından sanık aleyhine, "Hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanarak çocuğa cinsel taciz" suçundan verilen 9 aylık hapis cezasını kaldırdı. 20. Ceza Dairesi, aynı suçtan sanığı oy çokluğu ile 15 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Daire, bu cezaya ilişkin olarak hükmün açıklanmasını 5 yıl süre ile geriye bıraktı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi üye hakimi Suat Özcanlı, karara muhalefet şerhi koyarak sanığın beraat etmesi yönünde görüş bildirdi.

Hakim Suat Özcanlı'nın muhalefet şerhi şöyle:

"Sanığın amacı ve saiki dikkate alındığında sadece hediye aldığı, kendisinin ya da eşinin seçmiş olduğu hediyenin mahiyetine ayrıca bir cinsel anlam yüklenmesinin çok anlamlı olmayacağı, bu haliyle sanığın hediye seçimindeki davranışı ve tercihi ancak ahlak kurallarına aykırılık ya da düşüncesiz bir tavır olarak nitelendirilebileceği fakat fiilin suç kabul edilemeyeceği kanaatinde olduğumdan sanık hakkında beraat kararı verilmesi fikrindeyim."