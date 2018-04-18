Benim Sınırım Yok

Güzel ve sempatik oyuncu Açelya Topaloğlu'ndan iddialı sözler! Arapsaçı filmiyle izleyicisi karşısına çıkacak olan Topaloğlu, oyunculukta sınırının olmadığını söyledi. İşte Acelya Topaloğlu'nun açıklamalarda bulunduğu röportajdan satırbaşları...

Kaçak Gelinler ve İnadına Aşk dizileriyle tanıdığımız Açelya Topaloğlu Milliyet'e konuştu. Yakında Arapsaçı filmiyle seyirci karşısına çıkacak olan Topaloğlu, oyunculukta sınırınız var mı sorusuna şöyle cevap verdi: "Bir sınırım yok ama senaryoda yazıyor diye de her şeyi yapmam. Benden istenen şeyin, senaryoda bir değeri olması gerekiyor. Senaryonun gerçekten buna hizmet etmesi lazım."

Açelya Topaloğlu nasıl biri?: Gülmek için toplanan bir ailede büyüdüm. Annem, babam, abim ve ben kendisiyle dalga geçip, gülen insanlarız. Bayramlarda anneannemde toplandığımızda, gülmek için bir araya geliyorduk. Bu kadar enerjisi yüksek bir ailede büyümek büyük bir şans. Okul ve iş hayatında o kadar çok şey yaşıyoruz ki, bazı değerler anlamını yitirmeye başladı.

Arkadaşlıklarda bile saygı görmüyoruz artık çünkü vazgeçmek çok kolay oldu. Bunları yaşarken bir şey yapmasanız dahi, karşınızdaki insanda görünce kendinize olan saygınızdan uzaklaşıyorsunuz. Uzaklaştığımda, aileme sığınmak, bana büyük güven veriyor.

Genelde komedi işlerinde yer alıyorsunuz. Bu, sizin tercihiz mi?: Hep şirin, çıtı pıtı, tatlı kız rollerini oynadım. Okuldayken de genelde komediyi tercih ediyordum, dram beni pek çekmiyordu. Belki de içimde yoktu ve oynayamıyordum. Öyle olunca da sinirleniyordum. ‘Meryem’deki Derin karakteriyle, hem kendimi görmek istedim hem de seyircinin algısını merak ettim. İstediğim tepkileri de aldım. İnsanların benden nefret etmesi, Derin için hoşuma gidiyordu.

Projeler değerlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz?: Birbirinin aynı rolleri oynamak istemiyorum, kendimi denemeyi tercih ediyorum. ‘Kaçak Gelinler’deki Almila ile ‘İnadına Aşk’taki Defne birbirine çok benziyordu fakat mümkün olduğunca başka yerlerden ele alıp, farklılaştırmaya çalıştım.

Bu konuda da başarılı olduğumu şu şekilde anladım: İnsanlar ‘Kaçak Gelinler’i de izliyor, ‘İnadına Aşk’ı da fakat benim ‘Kaçak Gelin’deki Almila olduğumu çok sonra anlamaya başladılar. Bunu düşündüğüm anda, istediğim şeyi aldığımı gördüm. İnsanlara hâlâ o kişi olmadığımı göstermek için Derin’i seçtim. Takipçi kaybettim ama başarmak istediğim şeyi başardım.

Dansa devam ediyor musunuz?: Profesyonel olarak devam etmiyorum. En büyük arzum, müzikalde oynamak. Engin Alkan’la bir müzikalde rol almak, şu an için en büyük hayalim.